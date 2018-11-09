Пусть запускают тепло, но при условии: Гройсман отреагировал на ситуацию в Северодонецке. Новости

В Северодонецке (Луганская обл.) и ряде других городов проблема с началом отопительного сезона находится в рамках ответственности местных властей. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 9 ноября, в Верховной Раде Украины в ходе часа вопросов к правительству, комментируя ситуацию с отопительным сезоном, заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

«Я тоже обеспокоен тем, что в некоторых городах нашей страны задерживается начало отопительного сезона», – сказал он.

При этом Гройсман подчеркнул, что подготовка к отопительному сезону – это ответственность не правительства, и не парламента, а мэров городов, которые должны для этого принимать соответствующие меры, в том числе и по закупке газа для теплоэлектростанций.

«Мы в рамках децентрализации передали 4 млрд долл в местные бюджеты. Я считаю, что этих денег сегодня достаточно, чтобы своевременно провести подготовку, погасить долги прошлых лет и начать новый отопительный сезон. Я подчеркиваю, что это ответственность именно местных органов власти», – заявил премьер-министр.

Он напомнил, что правительство 5 октября приняло решение о начале отопительного сезона в Украине, в котором «все предусмотрено по обеспечению. «Там нет ни единого слова о предоплате за газ. Речь идет только о том, чтобы привести к уровню прошлого периода до 90% оплат. Люди честно рассчитываются с теплокоммунэнерго за услуги, то, что нужно, компенсируют субсидии. Если мы сложим эти две цифры, должно быть 100%. Но некоторые главы городов позволяют себе игнорировать интересы сотен тысяч человек и потом кивать головой на правительство. Я считаю это несправедливым и в этом нужно разобраться», – возмутился Гройсман.

Премьер-министр также отметил, что выступает против того, чтобы НАК «Нафтогаз Украины» «выкручивал руки» за поставки газа в города, и в этом также надо разобраться.

«Там, где есть угроза чрезвычайных ситуаций, пусть запускают тепло, но при условии, что они погасят долги, которые накопили: взяли у людей деньги, но почему-то не заплатили. Куда эти деньги идут? На то, чтобы обогревать воздух или на какие-то другие вещи, которые нам неизвестны? Вот здесь есть вопрос. Мы приняли закон о реструктуризации [долгов], есть все возможности этим заниматься. Почему 95% городов с отоплением, а 5% – нет? Они все в равных условиях, значит есть проблема», – резюмировал глава правительства.

Как сообщалось ранее, в Северодонецке свыше 600 жилых домов, 9 школ, 6 детских домов и 3 дошкольных учреждения образования остаются без отопления. Все они обслуживаются государственным предприятием «Северодонецкая ТЭЦ», которой не дают номинацию на отбор/закачку природного газа.

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