«Зачистки» никто не отменял: СБУ о контроле Кремля в «ДНР» и «ЛНР». Новости

Кремль жестко контролирует людей, которых назначают российские кураторы в системы управления процессами в «ДНР» и «ЛНР». Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 9 ноября, в ходе брифинга в Киеве рассказал глава Службы безопасности Украины Василий Грицак.

«Эти так называемые "специалисты по тонким вопросам" сделали для каждого, определенного Москвой, кандидата свои "дорожные карты", которые включают известные приемы манипуляций сознанием населения оккупированных территорий. Но, одновременно с этим, заданием этих политтехнологов является контроль каждого технического кандидата», – сказал он.

«Имеем перехваченные разговоры и оперативные данные, в которых подобный "специалист" жалуется в Москву, что его подопечный проявляет инициативу, не слушается куратора, как технический кандидат, ведет себя не так, как им бы хотелось. Языком оригинала, ответ показательный: "Передай ему, что "зачистки" никто не отменял, будут дальше дергаться – прочувствуют на себе". Это короткий ответ для технического кандидата и привет из Москвы», – проинформировал Грицак.

Он сообщил, что в Кремле уже подготовили соответствующие результаты «выборов» в «ДНР» и «ЛНР», в которых 11 ноября этого года «победят» Денис Пушилин и Леонид Пасечник соответственно, а само проведение этих «голосований» в планах Кремля занимает лишь малую часть сценария геополитической стратегии России.

В СБУ также предупредили, что гражданам, принимающим участие в организации и проведении «выборов» в «ДНР» и «ЛНР», грозит уголовная ответственность по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что после ликвидации 31 августа «главы ДНР» Александра Захарченко в «республике» назначили проведение своих «выборов» на 11 ноября. Также в «ЛНР» на 11 ноября тоже назначили «выборы» «главы республики» и «народного совета».

На состоявшемся 6 ноября в Минске очередном заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе, РФ официально заявила, что признает результаты «выборов» в «Л-ДНР».

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