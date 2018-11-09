Переселенцы просят Меркель поддержать программы по обеспечению ВПЛ жильем (Фото). Новости

Сегодня, 9 ноября, в Киеве, возле здания посольства Германии в Украине прошла акция, на которой собрались около 50 переселенцев из Донецкой и Луганской областей. Поводом для встречи возле дипломатического представительства Федеративной республики послужили слова канцлера Германии Ангелы Меркель о готовности ее страны выделить Украине 75 млн евро для поддержки переселенцев.

Организаторы акции – представители общественной организации «Мій.Дім.Юа» – считают, что средства нужно распределить на первичные потребности, и направить их, в первую очередь, для решения жилищного вопроса.

«Ни для кого не секрет, что в Украине бессмысленно тратят деньги, выделенные для ВПЛ, а чиновники годами только и "кормят" европейских коллег обещаниями помогать переселенцам. Сумы выделяются немалые, и целевое назначение средств вызывает большие вопросы. Мы переживаем, что эта помощь будет потрачена впустую, а не на реальные нужды переселенцев», – рассказала глава общественной организации Юлия Дрюк-Ильяшенко.

Под реальными нуждами Юлия имеет в виду реализацию программы «Доступное жилье». В разговоре переселенка из Макеевки (Донецкая обл.) напомнила, что первые изменения, которые позволили переселенцам принимать участие в этой программе, были приняты в сентябре 2017 года. В том же году на программу было выделено 30 млн грн и то только благодаря тому, что этому посодействовал Фонд молодежного строительства, который собственно и является исполнителем «Доступного жилья». Тогда же было реализовано около сотни договоров, т.е. люди смогли поучаствовать и получить жилье.

«Понятное дело, что не все успели заселиться, потому что по программе переселенцы могут приобретать только новострой. Мы хотели, чтобы бюджет программы на 2018 год составил миллиард гривен, но, к сожалению, получили только 100 миллионов. Знаете, если бы не старания и настойчивость активистов, не видать нам и этих денег. В 2018 году программа так и не запустилась. А все потому, что Министерство регионального развития в этой программе увидело коррупционные механизмы, которые, по сути, сами же и запустили, решили их устранить. От слов к делу до мая так никто и не перешел. И тогда активисты вновь решили напомнить о себе. Тогда был разработан новый проект постановления для изменения механизма программы "Доступное жилье". В сентябре мы добились – изменения были приняты. И только сейчас выделенные средства стали распределяться по регионам», – рассказала Юлия.

Сейчас по всей стране в надежде получить по льготной программе жилье стоят более 6 тыс. человек, из них больше половины – жители Киева и Киевской области.

«Мы понимаем, что в регионах переселенцы смогут полноценно поучаствовать в программе, а переселенцы, живущие в Киеве, в виду того, что в столицу распределяется только 10% от общей суммы, по сути, пролетают. И люди, понимая это, пытаются добиться еще хоть каких-то источников финансирования. Поэтому мы сейчас и находимся возле посольства Германии», – отметила Юлия, добавив, что она, а точнее ее супруг, тоже стоит в очереди под номером 229.

«Я сам оформлен по 280-й постанове (постановление Кабмина №280 "Вопрос обеспечения жильем внутренне перемещенных лиц, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины", – авт.). И если министр Рева перестанет саботировать эту постанову, тогда, надеюсь, что я и многие другие получат компенсацию на получение жилья для [участников] АТО-ВПЛ. Эта компенсация зависит от места проживания, количества членов семьи... В этом году благодаря комитету ВР по участникам и ветеранам АТО, благодаря Кабмину уже 49 участников АТО с оккупированной территории получили компенсацию – кто-то уже купил жилье, кто-то в процессе. Работа в этом направлении медленно, но идет. Я же в процессе выбивания денег у Кабмина. К сожалению, эти деньги в бюджете заложены в ничтожном количестве. Для сравнения: в бюджет на 2019 год для афганцев заложили 200 миллионов, то для [участников] АТО-ВПЛ – всего 25 миллионов. При этом потребность составляет где-то 2 миллиарда», – рассказал, в свою очередь, сопредседатель «Координационного совета общественных объединений ВПЛ и участников АТО из оккупированной и аннексированной территорий» Николай Греков.

Фото: Анна Курцановская

По подсчетам организаторов акции, обещанных канцлером Германии 75 млн евро, хватило бы на 6750 человек – это как раз та очередь, что уже есть.

В обращении, подготовленном активистами на имя Ангелы Меркель, отмечается, что на текущий момент в Украине есть две жилищные программы для реализации права переселенцев на собственное жилье.

«Сейчас в Украине существуют две жилищные программы для реализации права ВПЛ на собственный дом. Первая – государственная жилищная программа "Доступное жилье»". Она имеет механизм 50% компенсации стоимости жилья и недоступна для тех, у кого нет своих 50%. Но, несмотря на это, в очередь на участие в программе уже стали более 6 тыс. граждан Украины, из них 70% – это ВПЛ. Но, к сожалению, мизерное финансирование программы делает невозможным быстрое решение проблемы с жильем. По нашим подсчетам, в случае финансирования программы на таком уровне, как сейчас, последние семьи из очереди смогут воспользоваться своим правом только через несколько десятков лет», – отмечают авторы обращения.

Вторая программа – «Проект обеспечения жильем внутренне перемещенных лиц – граждан Украины за средства доноров и благотворительных пожертвований на условиях льготного ипотечного кредитования» – была разработана Государственным специализированным финансовым учреждением «Государственный фонд содействия молодежному жилищному строительству», ОО «Мій.Дім.Юа», Благотворительным фондом «Долучайся-Допомагай» (БФ «До-До») и другими общественными организациями.

Механизм этой программы, как отмечают авторы обращения, предусматривает ипотеку под 5% годовых.

«Программа более приемлема для большинства трудоспособных ВПЛ, у которых нет больших сбережений. Средства, которые попадают в программу, остаются работать в ней навсегда, а небольшой процент (5%) делает невозможным их обесценивание», – отмечают активисты.

Авторы обращения просят Ангелу Меркель «предоставить из запланированных на помощь денег средства по целевому назначению именно для вышеуказанных программ».

Анна Курцановская, РПД «Донецкие новости»