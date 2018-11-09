Доставка пенсий и закрытие отделений: Гройсман обещает разобраться с «Укрпочтой». Новости

Кабинет министров разберется с тарифами «Укрпочты» на доставку пенсий и заявлениями о закрытии почтовых отделений. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 9 ноября, в Верховной Раде в ходе часа вопросов к правительству заявил премьер-министр Владимир Гройсман, отвечая на вопрос народного депутата Украины Александры Кужель.

«Была я в Городище, бабуля показала мне, сколько они взяли у нее за 2 грн электроэнергии. У нее – 2 грн, она сидит со свечкой, они взяли 7 грн. Все почтальоны по Черкасской области полгода уже на половине оклада, и три месяца он не выплачивается. Кроме того, в каждом управлении почты открыт гастрономчик, и каждый почтальон носит еду к бабушке и тут же заставляет ее покупать эти продукты. Это называется рыночный менеджмент! Люди проклинают его, и думают, что государство это позволяет», – заявила нардеп.

«Что касается "Укрпочты", я обеспокоен этим. Я говорил своим коллегам в правительстве: "Как это – руководитель государственной компании выходит в информационное пространство и говорит о том, что он не будет доставлять пенсии с 1 января? Я был абсолютно и категорически взволнован этим, потому что я считаю, что менеджер государственной компании не имеет права выступать с такими, мягко говоря, непродуманными заявлениями», – ответил Гройсман.

«Ко мне подходят народные депутаты и говорят, что он собирается в сельской местности закрывать почты и не давать никакой альтернативы. Это – два, что категорически неприемлемо. И третье – я хочу все-таки понять, сколько стоит сегодня доставка пенсий, потому что вместе с пенсией они доставляют и продукты питания, и прессу, и что-то другое, и за это также берут деньги», – продолжил премьер-министр.

Он добавил, что на минувшем заседании правительство поручило Государственной аудиторской службе на протяжении 10 дней предоставить ответ Кабинету министров Украины, объективна ли стоимость доставки пенсий, которую определило руководство «Укрпочты» или она завышена.

Как сообщалось ранее, с нового года более 4,5 млн украинцев могут не получить свою пенсию. «Укрпочта» поставила ультиматум – если до ноября ей не утвердят новый повышенный тариф, то с 1 января 2019 года почтовый оператор прекратит доставлять пенсии и закроет 5-7 тысяч стационарных отделений.

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