Уже нарисовали: Итоги «выборов» в «ДНР» и «ЛНР» обнародовали в СБУ. Новости

В Кремле уже подготовили соответствующие результаты голосований на «выборах» в «ДНР» и «ЛНР». Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 9 ноября, в ходе брифинга в Киеве заявил глава Службы безопасности Украины Василий Грицак.

«"ДНР" и "ЛНР" никогда не рассматривались Кремлем как потенциальные субъекты для включения в состав Российской Федерации. Их настоящая цель – вернуться в Украину на правах автономного территориального или другого образования с правом вето евроинтеграционных и евроатлантических стремлений и намерений Украины», – сказал он.

«Для этого России было нужно тогда и нужно сейчас добиться легитимности существования этих псевдо-республик. Именно для этого сегодня Россия имитирует процесс свободного волеизъявления в ОРДЛО* путем проведения "выборов". На самом деле, как и в 2014 году, так и в 2018-м все победители уже определены», – продолжил Грицак.

По его словам, цифры «победителей» на «выборах» в «ДНР» и «ЛНР» уже «нарисованы» и находятся на столе президента России. Этой информацией обладает и Служба безопасности Украины. «По нашим данным, предварительно, уже нарисовали для победы Пушилина в "ДНР" – 55%, Пасечника в "ЛНР" – 63%. Явку должны показать 70% избирателей», – сообщил глава СБУ.

Напомним, после ликвидации 31 августа «главы ДНР» Александра Захарченко в «республике» назначили проведение своих «выборов» на 11 ноября. Также в «ЛНР» на 11 ноября тоже назначили «выборы» «главы республики» и «народного совета».

На состоявшемся 6 ноября в Минске очередном заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе, РФ официально заявила, что признает результаты «выборов» в «Л-ДНР».

*Сокращения: ОРДЛО – отдельные районы Донецкой и Луганской областей

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