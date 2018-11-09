На Лугащине осудили двух женщин, участвовавших в проведении «референдума» в 2014 году. Новости

Двум женщинам, которые принимали участие в проведении «референдума» в поддержку «ЛНР» весной 2014 года, назначено наказание. Об этом сегодня, 9 ноября, сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

Сообщается, что прокуратурой области поддержано публичное обвинение в уголовном производстве по факту организации и проведения на территории Первомайска (Луганская обл.) так называемого «референдума по поддержке акта о государственной самостоятельности "ЛНР"» по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 110 УК Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины).

«Следствием установлено, что в мае 2014 года две жительницы пгт Нижнее Первомайского городского совета (в настоящее время Попаснянский район) в помещении детского сада по предварительному сговору с другими лицами организовали и провели псевдореферендум по отделению Луганской области от территории Украины. Учитывая тот факт, что во время досудебного расследования подозреваемые полностью признали свою вину в совершении инкриминируемого им уголовного преступления, искренне раскаялись, активно способствовали раскрытию преступления и изобличению других соучастников, между ними и прокурором заключено соглашение о признании виновности. В сентябре текущего года обвинительные акты относительно указанных лиц направлены в суд», – рассказали в прокуратуре.

По результатам судебного рассмотрения Рубежанским городским судом участницы «референдума» признаны виновными в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 110 УК Украины, и приговорены к наказанию в виде 5 лет лишения свободы с освобождением от отбывания наказания с испытательным сроком.