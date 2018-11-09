Президент Парламентской Ассамблеи НАТО и председатель ВРУ через Мариуполь поехали на КПВВ (Видео). Новости

В Мариуполе (Донецкая обл.) сегодня, 9 ноября, побывали президент Парламентской Ассамблеи НАТО Раса Юкнявичене и спикер ВРУ Андрей Парубий.

После встречи в аэропорту колонна через город, примерно в 12:30, отправилась на КПВВ «Гнутово». До и во время движения колонны на перекрестках были отключены светофоры, а дорожное движение регулировали полицейские.

Ранее сообщалось, что президент Парламентской Ассамблеи НАТО Раса Юкнявичене 9 ноября посетит зону проведения операции Объединенных сил.

Источник: Сайт города Мариуполя

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