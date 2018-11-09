Мальчики гуляют: Нардепы возмущены миллионными зарплатами в «Укрпочте». Новости

Заоблачных зарплат у руководителей государственных предприятий больше не будет, но пока разорвать действующие контракты нет возможности. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 9 ноября, в Верховной Раде в ходе часа вопросов к правительству заявил премьер-министр Владимир Гройсман, отвечая на реплику народного депутата Украины Александры Кужель.
«Мальчики гуляют. Глава "Укрпочты" получает больше миллиона, с премиями – 2, а заместители все по миллиону фактически», – сказала она.
«Контракты уже подписаны с руководителями компаний. Я не могу сейчас в них вмешаться, чтобы их пересмотрели, но точно могу сказать, что как только эти контракты закончатся, на этой вакханалии с этими космическими заработными платами я поставлю точку», – заявил в ответ Гройсман.
«Ни один контракт мной не будет подписан на тех же условиях, которые у них есть сегодня – миллионные, 10-миллионные премии. Это недопустимо. Рыночная зарплата – хорошо, но рыночная зарплата, а не заоблачная зарплата, которую сегодня получают, как фантастику, а не по ситуации на рынке», – добавил премьер-министр Украины.
Глава правительства также пообещал, что Кабинет министров разберется с тарифами «Укрпочты» на доставку пенсий и заявлениями о закрытии почтовых отделений.
Как сообщалось ранее, с нового года более 4,5 млн украинцев могут не получить свою пенсию. «Укрпочта» поставила ультиматум – если до ноября ей не утвердят новый повышенный тариф, то с 1 января 2019 года почтовый оператор прекратит доставлять пенсии и закроет 5-7 тысяч стационарных отделений.
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