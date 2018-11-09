На Донетчине медики «скорой» применяют систему дистанционной ЭКГ-диагностики (Фото). Новости

В Краматорске и всей Донецкой области «скорая помощь» начала использовать систему дистанционной передачи ЭКГ пациентов.

Областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф продолжает сотрудничество с Областным центром кардио- и рентгенваскулярной хирургии, который находится в Краматорске. С конца октября начато совместное использование современных телемедицинских технологий, а именно – применение системы дистанционной ЭКГ-диагностики с возможностью передачи данных в кардиохирургический центр. Телеметрическая кардиологическая система дает шанс на выживание пациентов с сердечно-сосудистой недостаточностью.

Первые 14 бригад уже начали работу в новом формате. Теперь врачи и фельдшеры «скорой медицинской помощи», находясь на вызове у пациента, могут отправлять электрокардиограммы с подозрением на тяжелые состояния, связанные с проблемами сердечно-сосудистой системы, непосредственно в кардиохирургический центр, что значительно уменьшает время на принятие решения о госпитализации больного и общий риск для пациента.

По словам сотрудников «скорой помощи», использование данного метода значительно улучшило работу бригад и качество оказания помощи пациентам.

В планах Центра – оснастить все бригады электрокардиографами с функцией телеметрии и подключить к системе недавно созданный кардиологический центр в Мариуполе. Об этом рассказал директор Областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Игорь Кияшко. «С 29 октября "скорая помощь" Донецкой области возобновила работу дистанционной ЭКГ-диагностики в кардиологических заболеваниях. Это современная медицинская технология, которая позволяет с любой точки области передать электрокардиограмму пациента в любую другую точку – туда, где находится специалист, который примет правильное клиническое и тактическое решение», – рассказал Кияшко.

«Сейчас работают с использованием системы дистанционной ЭКГ-диагностики 14 бригад "скорой помощи" в Славянске, Лимане, Краматорске, Константиновке и Бахмуте. Но в течение ближайшего времени мы расширим географию от самых южных до северных границ нашей области», – добавил он.

Каждая «скорая», по словам Кияшко, будет оборудована ЭКГ-аппаратом с функцией GSM для передачи сигнала. В каждом ЭКГ-аппарате устанавливается сим-карта, посредством которой электрокардиограмма передается в кардиологический центр. И далее со специалистом-кардиологом медики «скорой» в некоторых непростых случаях решают вопрос о дальнейшей тактике ведения больного.

Отметим, что бригадами Областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф в среднем за сутки осуществляется около 1000 выездов. В 30% случаев проводится электрокардиографическое обследование.

Источник: Восточный проект