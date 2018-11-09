Новые санкции признают, что Россия имеет полный контроль над «Л-ДНР», – Волкер. Новости

Новые финансовые санкции против России, объявленные 8 ноября Министерством финансов США, впервые на официальном уровне признают, что РФ имеет полный контроль над ситуацией на неподконтрольных Украине территориях (НКТ) Донбасса. Об этом заявил Спецпредставитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер, передает «Радио Свобода».

«В течение долгого времени мы говорили, что Россия имеет 100-процентный контроль над происходящим на оккупированных ею территориях, это касается военных сил политических образований и даже экономической деятельности, но впервые в форме санкций было признано, что Россия в реальности контролирует Донбасс на востоке Украины», – отметил Волкер.

Эти санкции, по словам Волкера, подчеркивают непоколебимое партнерство между США и Украиной и Европейским Союзом, а также неприятие оккупации и аннексии Крыма и использования силы, чтобы контролировать части Луганской и Донецкой областей на востоке Украины. При этом США возлагают на Россию ответственность за нарушение прав человека в районах Украины, которые оккупированы или контролируются Россией с помощью силы.

Волкер добавил, что санкции будут усиливаться, если не будет достигнуто прогресса в возвращении Крыма под контроль Украины и в осуществлении Минских соглашений. «Если бы мы увидели имплементацию Россией Минских соглашений и установление мира, мы были бы готовы пересмотреть санкции и отменить их. Но сейчас мы никакого прогресса не видим», – заявил Курт Волкер.

Кроме того, Волкер подчеркнул, что незаконные «выборы» в «Л-ДНР» вызывают большое беспокойство США. В Вашингтоне считают, что эти образования не имеют никакой легитимности, «их не существует в пределах Минских соглашений».

Ранее сообщалось, что Министерство финансов США добавило в санкционный «черный список» 3 человека и 9 предприятий из России. Санкции расширены из-за ситуации на Донбассе и Крыму.

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