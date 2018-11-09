Организаторов и участников «выборов» в «Л-ДНР» привлекут к ответственности, – Турчинов. Новости

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов заявил, что всех, кто принимает участие в организации и проведении незаконных «выборов» на неподконтрольных украинским властям территориях Донбасса, привлекут к ответственности. Об этом сегодня, 9 ноября, сообщает пресс-служба СНБО.

По его словам, проведение «выборов» в «Л-ДНР» осудили все ведущие страны мира. Турчинов подчеркнул, что псевдовыборы являются «грубым нарушением и полной дискредитацией минских соглашений, а также попыткой российского агрессора усилить свой контроль над оккупированной территорией».

«Правоохранительные органы Украины обнаружат всех организаторов и участников этих псевдовыборах, и они будут неизбежно привлечены к уголовной ответственности», – сказал он.

Помимо этого, секретарь СНБО напомнил, что, согласно законодательству Украины, участие в организации и проведении фейковых «выборов» на неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей подпадает под действие следующих статей УК Украины:

статья 109. Действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти (предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет с конфискацией имущества);

статья 110. Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет или пожизненно с конфискацией имущества);

статья 110-2. Финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины (предусматривает лишение свободы на срок до 8 лет с конфискацией имущества);

статья 111. Государственная измена (предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет с конфискацией имущества);

статья 114-1. Воспрепятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований (предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет).

Турчинов также подчеркнул, что кроме указанных статей, организаторы этих «выборов» и те, кто принимают в них участие, могут быть привлечены к уголовной ответственности по другим статьям, которые предусматривают длительные сроки лишения свободы и конфискацию имущества. Это, в частности, статьи 158, 159-1, 161, 170, 255, 256, 258-3, 258-5, 260, 293, 295, 332-1, 338, 340, 341, 353, 436, 436-1 УК Украины.

«Хочу заверить всех, кто причастен к проведению этих преступных мер, в безосновательности надежд избежать ответственности за свои действия, и предупреждаю, что у вас есть только один шанс – вовремя остановиться от участия в преступлении», – отметил Турчинов, подытожив, что «временно оккупированные Донбасс и Крым были и будут неотъемлемой частью Украины».

Как ранее сообщалось, постпред США в ООН заявил, что запланированные на 11 ноября незаконные «выборы» в «ДНР» и «ЛНР» Россия использует для собственных целей.

Напомним, что 8 стран – членов Европейского Союза в ООН призвали власти Российской Федерации остановить подготовку к незаконным выборам на временно неподконтрольной украинской власти части Донбасса. Постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко заявил, что незаконные «выборы» на неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей могут стать отправной точкой новой вооруженной агрессии России.

«И. о. глав Л-ДНР» Денис Пушилин и Леонид Пасечник заявили, что обсуждение в Совете Безопасности ООН запланированных на 11 ноября «выборов» на Донбассе без участия представителей «Л-ДНР» «некорректно и необъективно».

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