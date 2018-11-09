На Луганщине мальчик-сирота получил дом с земельным участком. Новости

В Белокуракинском районе (Луганская обл.) мальчик-сирота Рустам Кучеренко получил собственный дом за счет субвенции из бюджета. Об этом сегодня, 9 ноября, сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

«Рустам Кучеренко, который имеет статус ребенка-сироты, стал хозяином дома и земельного участка в селе Курячевка Белокуракинского района», – говорится в сообщении.

По информации облсовета, жилье для Рустама приобретено за счет субвенции из государственного бюджета и бюджета Белокуракинского поселкового совета.

Также областной комиссией принято решение на покупку жилого дома для еще одного ребенка-сироты.

Фото: пресс-служба ЛугОВГА