Реактивный двигатель и тысячи патронов: На Донетчине обнаружили 4 схрона с боеприпасами и оружием. Новости

На Донетчине сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) совместно с полицией и военнослужащими обнаружили 4 тайника с оружием и боеприпасами. Об этом сегодня, 9 ноября, сообщает пресс-центр СБУ.

Как отмечается, в одном из схронов, который был обустроен недалеко от железной дороги в Ясиноватском районе, силовики изъяли 11 коробов со снарядами калибра 30 мм к пушке БМП-2, 3 выстрела к ручному противотанковому гранатомету РПГ-7, реактивный двигатель к гранатомету СПГ и фрагмент топографической карты местности.

Кроме того, в городе Железное (до переименования – Артемово) неподалеку от высоковольтной электроподстанции правоохранители обнаружили в тайнике почти 4 кг тротиловых шашек, 10 гранат Ф-1 и 8 запалов к ним, 4 двигателя к выстрелам гранатомета РПГ-7 и 160 патронов калибра 7,62 мм.

Еще из одного схрона, обустроенного в заброшенном здании в Торецке (до переименования – Дзержинск), оперативники спецслужбы изъяли 180 снарядов калибра 30 мм, 15 гранат Ф-1 и более тысячи патронов различного калибра.

Помимо этого, в поселке Южное сотрудники СБУ обнаружили в квартире местного жителя более 60 патронов калибра 12,7 мм.

По информации СБУ, сейчас продолжается расследование.