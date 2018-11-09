«Пятая колонна» Кремля продолжает работать в Украине, – СБУ. Новости

Россия основательно подготовилась к гибридной войне против Украины, а «пятая колонна» Кремля продолжает работать в нашей стране из-за несовершенства украинского законодательства. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 9 ноября, в ходе брифинга в Киеве заявил глава Службы безопасности Украины Василий Грицак.

«В рамках подготовки к активной фазе гибридной войны, задекларированной в рамках концепции необходимости легализации евроатлантических стремлений Украины еще в 2013 году, до начала 2014 года российской стороной была создана мощная подконтрольная общественно-политическая группировка», – сказал он.

«С целью координации деятельности Украина была условно разделена Кремлем на округа: центральный, западный, восточный, южный и крымский. Руководили работой наших сограждан сотрудники российских спецслужб под прикрытием посольств и консульских подразделений РФ по всей Украине», – продолжил Грицак.

По его словам, по состоянию на 1 января 2014 года российская «пятая колонна» в Украине включала около 670 организаций, на которые Кремль планировал опереться, чтобы изменить курс нашего государства в НАТО.

«По политической линии это было свыше 370 организаций – общественные организации, политические движения, партии, профсоюзы и другие. По информационной линии – 55: журналы, газеты, интернет-ресурсы, издательства. По парамилитарной – 108: казачьи структуры, военно-спортивные организации, охранные», – рассказал глава СБУ.

«Они создавались, работали, а значительная часть, подчеркиваю, продолжает функционировать и сейчас в рамках действующего правового поля Украины, используя несовершенство нашего законодательства и его неполную адаптацию к условиям ведения против Украины гибридной войны», – добавил он.

Грицак также сообщил, что в Кремле уже подготовили соответствующие результаты голосований на «выборах» в «ДНР» и «ЛНР», в которых «победят» Денис Пушилин и Леонид Пасечник соответственно, а само проведение этих «голосований» в планах Кремля занимает лишь малую часть сценария геополитической стратегии России.

В СБУ также предупредили, что гражданам Украины, принимающим участие в организации и проведении «выборов» в «ДНР» и «ЛНР», грозит уголовная ответственность по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины.

Напомним, после ликвидации 31 августа «главы ДНР» Александра Захарченко в «республике» назначили проведение своих «выборов» на 11 ноября. Также в «ЛНР» на 11 ноября тоже назначили «выборы» «главы республики» и «народного совета».

На состоявшемся 6 ноября в Минске очередном заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе РФ официально заявила, что признает результаты «выборов» в «Л-ДНР».

Читайте также: