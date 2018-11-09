Выпросили: Сколько Россия потратила на «выборы» в «ДНР» и «ЛНР». Новости

Россия потратила на «выборы» в «ДНР» и «ЛНР» не менее 100 млн руб. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 9 ноября, в ходе брифинга в Киеве заявил глава Службы безопасности Украины Василий Грицак.

«По данным Службы безопасности, на потребности псевдо-выборов в ОРДЛО* только через благотворительный фонд "Мы – вместе" уже перечислено 100 млн росс. руб. из российского бюджета. Кстати, должно было быть 50 млн руб., выпросили 100», – сказал он.

«Россия настолько спешит с "выборами", что требует от "центральных избирательных комиссий" ["ДНР" и "ЛНР"] обнародовать результаты "выборов" уже до обеда следующего дня», – продолжил Грицак.

По его словам, на сегодняшний день Служба безопасности Украины установила более 6,5 тыс. членов участковых «избирательных комиссий» в «ДНР» и «ЛНР». «Частично эта информация нами была уже обнародована несколько дней назад, но мы сейчас дополняем эти данные номерами паспортов, ИНН и другими данными», – отметил глава СБУ.

«Показательно, что преимущественное большинство "членов комиссий" под разными причинами избегают документирования своего участия в процессе организации этих "выборов", сознавая правовые последствия для себя. Они даже игнорируют получение паспортов "ДНР" и "ЛНР"», – добавил Грицак.

Он также сообщил, что в Кремле уже подготовили соответствующие результаты голосований на «выборах» в «ДНР» и «ЛНР», в которых «победят» Денис Пушилин и Леонид Пасечник соответственно.

Напомним, после ликвидации 31 августа «главы ДНР» Александра Захарченко в «республике» назначили проведение своих «выборов» на 11 ноября. Также в «ЛНР» на 11 ноября тоже назначили «выборы» «главы республики» и «народного совета».

На состоявшемся 6 ноября в Минске очередном заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе, РФ официально заявила, что признает результаты «выборов» в «Л-ДНР».

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