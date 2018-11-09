Ситуация в пунктах пропуска днем 9 ноября. Новости

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 9 ноября, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Марьинка»:

Станислав: «10:42. Марьинка в Донецк – никого, в обратную сторону около 20 авто»;

«Администратор»: «10:44. Еленовка – на выезд машин до поворота. С 5:30 стоял 64 в очереди, только проехал»;

Станислав: «11:16. "Каргилл". В Донецк 20 авто основной. Из Донецка на мосту, плохо видно. Марьинка. Много пеших на КПВВ и перед ним на "нуле"»;

Станислав: «12:21. "Каргилл" из Донецка. Основная 125. Льгота 47»;

Юлия: «12:33. "Каргилл" из Донецка на мосту основная. Очень много машин»;

Елена: «14:00. Курахово в Донецк машин 20»;

«Вано»: «14:12. Еленовка. На выезд 50 машин, на въезд до десятка. Льготы нет».

КПВВ «Новотроицкое»:

Сергей: «10:06. В Еленовке ***а»;

Максим: «12:03. Еленовка. Много и плохое движение»;

«Радий»: «12:30. Еленовка. В обе стороны по 20-25 авто. Пропускают суперски»;

Ольга: «12:54. Новотроицкое в Донецк, чуть дальше синих туалетов»;

«Радий»: «13:19. На "Перлине" 20. На Новотроицком 100».

КПВВ «Гнутово»:

Сергей: «11:55. Гнутово – никого».

КПВВ «Станица Луганская»:

Максим: «Прибыл в Станицу за час до открытия КПП, в очереди уже было человек 70, после открытия пропускали быстро, за час прошел весь путь и контроль, и сам переход».

О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.

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