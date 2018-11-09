На Донетчине продолжается ремонт моста через реку Бык (Фото). Новости

Продолжается восстановление искусственного сооружения через реку Бык. Мостовики уже выполнили работы по монтажу 11 балок пролетного строения. На очереди – устройство монолитной железобетонной накладной плиты. Параллельно на объекте завершены работы по установке железобетонных подкрылок моста – необходимых блоков упора для дальнейшего устройства конусов опор. Об этом сообщает пресс-центр Службы автомобильных дорог в Донецкой области.

В пресс-центре напомнили, что мостовой переход является частью автомобильной дороги общего пользования государственного значения «Доброполье – Лиман». Сооружение расположено в Анновке, на выезде из Доброполья в направлении Краматорска. В отличие от прежнего моста с истекшим сроком эксплуатации (год постройки – 1958), новое сооружение будет отвечать нормативным требованиям и параметрам автодороги III категории. Кроме расширения проезжей части, проект предусматривает наличие обособленных от проезжей части пешеходных тротуаров (с учетом беспрепятственного и удобного передвижения маломобильных групп населения).

Работы выполняет ООО «Мостстройком». Заказчик – Служба автомобильных дорог в Донецкой области. Источники финансирования: Государственный дорожный фонд и областной бюджет (средства от «таможенного эксперимента»).