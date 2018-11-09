Жителю Бахмута сообщили о подозрении за попытку подкупить полицейского. Новости

Жителю Бахмута (до переименования – Артемовск, Донецкая обл.) сообщено о подозрении за попытку дать взятку полицейскому. Об этом сегодня, 9 ноября, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

По информации правоохранителей, 4 ноября сотрудники Бахмутского отдела полиции задержали автомобиль «Газель», в котором перевозили свежеспиленную древесину неизвестного происхождения. После этого на место происшествия приехал 28-летний владелец автомобиля, который накануне передал «Газель» своему знакомому. Понимая, что авто будет изъято на штрафплощадку, мужчина предложил одному из полицейских взятку, от которой правоохранитель отказался.

Однако мужчина продолжил уговоры, сел в патрульную машину и снова предложил полицейскому деньги. Несмотря на повторный отказ, нарушитель вышел из авто, оставив в салоне 2 тыс. грн. После чего на место приехала следственно-оперативная группа. «Преступные действия подозреваемого были прекращены, денежные средства изъяты», – говорится в сообщении.

Как отметили в прокуратуре, в настоящее время открыто уголовное дело по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 369 (законченное покушение на предоставление неправомерной выгоды за несовершение должностным лицом, в интересах того, кто предлагает и предоставляет такую ​​выгоду, действий с использованием служебного положения) УК Украины.

Сейчас ведется досудебное расследование.