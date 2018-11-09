За организацию «выборов» в «ДНР» и «ЛНР» грозит уголовная ответственность, – СБУ. Новости

Гражданам Украины, принимающим участие в организации и проведении «выборов» в «ДНР» и «ЛНР» грозит уголовная ответственность по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 9 ноября, в ходе брифинга в Киеве заявил глава Службы безопасности Украины Василий Грицак.

«Я предупреждаю всех, даже граждане Украины, которые добровольно или под принуждением участвуют в работе участковых, окружных и других "избирательных комиссий", не освобождаются от ответственности, причем уголовной ответственности, если есть на то основания», – сказал он.

«Ваши действия, уважаемые друзья, в качестве членов так называемых "избирательных штабов", "избиркомов" носят состав преступления, за которое установлена уголовная ответственность [по нескольким статьям Уголовного кодекса]: ст. 109 (Действия, направленные на свержение конституционного строя или захват государственной власти), ст. 110 (Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), ст. 258 п.3 (Создание террористической группировки или организации)», – заявил Грицак.

По его словам, при наличии отягчающих обстоятельств виновным будет грозить лишение свободы на срок до 15 лет. «Все данные на членов "штабов" и "избиркомов" уже переданы украинским правоохранителям, которые исполняют свои должностные обязанности на контрольных пунктах въезда выезда на линии разграничения», – сказал глава СБУ.

«Также к сведению: по факту проведения незаконных "выборов" и "референдумов" на Донбассе в 2014 году СБУ открыла 391 уголовное производство относительно 363 человек, из которых направлены в суд с обвинительными актами 267 производств в отношении 282 фигурантов, кроме того, более 100 человек, которые были причастны к их организации и проведению уже осуждены судами», – добавил Грицак.

Он также сообщил, что в Кремле уже подготовили соответствующие результаты голосований на «выборах» в «ДНР» и «ЛНР», в которых «победят» Денис Пушилин и Леонид Пасечник соответственно.

Напомним, после ликвидации 31 августа «главы ДНР» Александра Захарченко в «республике» назначили проведение своих «выборов» на 11 ноября. Также в «ЛНР» на 11 ноября тоже назначили «выборы» «главы республики» и «народного совета».

На состоявшемся 6 ноября в Минске очередном заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе, РФ официально заявила, что признает результаты «выборов» в «Л-ДНР».

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