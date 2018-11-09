МинВОТ собирает заявки на выплаты от семей пленных и заложников. Новости

Все юридические процедуры, необходимые для выплат семьям украинских заложников на Донбассе и политзаключенных Кремля, завершены, начинается этап сбора заявок от семей. Об этом сообщила первый заместитель Председателя Верховной Рады Ирина Геращенко по результатам встречи с министром по вопросам временно оккупированных территорий и ВПЛ Вадимом Чернышом.

«Встретились с министром ВОТ Чернышом. Обсудили вопросы социальной и юридической помощи семьям заложников и политзаключенных Кремля. Как проинформировал меня министр, все юридические процедуры, необходимые для выплат семьям (на юридическую помощь, проезд, лекарства), завершены. Сейчас – важный этап сбора заявок от семей, и поэтому просьба к семьям политзаключенных Кремля подавать соответственно оформленные запросы в МинВОТ», – отметила Геращенко.

Первый вице-спикер заверила, что министерство поможет оформить и подготовить все необходимые документы, и призвала волонтеров также приобщиться к этому процессу.

В то же время она напомнила, что социальная реабилитация осуществляется местными органами власти, а МинВОТ перечислит им соответствующие средства.

Геращенко добавила, что МинВОТ и комиссия по выплатам готовят документы для помощи тем семьям заложников, прежде всего военных, которые несколько лет незаконно удерживаются на Донбассе, и местонахождение которых подтверждено в рамках работы минских групп.

Напомним, 27 декабря вблизи КПВВ «Майорск» прошел обмен пленными между Украиной и «Л-ДНР». Украинская сторона передала 273 человека в обмен на 74 заложника. 28 декабря 2017 года Минсоцполитики подготовило проект постановления о выделении материальной помощи освобожденным 27 декабря из плена заложникам. Министерство предлагало выдать каждому освобожденному по 100 тыс. грн. Кабинет министров Украины поддержал проект Постановления Министерства социальной политики о механизме оказания социальной помощи освобожденным из плена «ДНР» и «ЛНР» 31 января 2018 года.

МинВОТ 11 мая опубликовало информацию о порядке получения денежной помощи в размере 100 тыс. грн (единоразово) освобожденным 27 декабря 2017 года и 24 января 2018 года из плена «ДНР» и «ЛНР» украинцам. По данным главы МинВОТ на 20 сентября 2018 года, 70 из 74 заложников, освобожденных из плена «ДНР» и «ЛНР» 27 декабря 2017 года и 24 января 2018 года, уже получили единовременную денежную помощь в размере 100 тыс. грн.

Глава БФ «Восток-SOS» Александра Дворецкая сообщила, что в государственном бюджете на 2018 год заложены, но из-за бюрократических проволочек не распределены денежные средства в размере 87-88 млн грн, которые должны быть выплачены не только тем пленным, которых освободили 27 декабря из «ДНР» и «ЛНР», но и тем, кто был освобожден ранее, а также семьям тех людей, которые все еще находятся в плену.

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