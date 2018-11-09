В «ЛНР» приехал «международный наблюдатель», судимый за фальсификацию выборов. Новости

В «ЛНР» приехал политик из Германии Андреас Маурер, которого местные СМИ называют «международным наблюдателем». Маурер заявляет, что приехал с визитом в связи с «выборами», передает «Громадське радіо».

А 11 июня этого года суд в Германии приговорил Андреаса Маурера к семи месяцам лишения свободы условно. Маурер, 48-летний председатель горсовета Квакенбрюка, стал одним из четырех представителей оппозиционной Левой партии, которых признали виновными в фальсификации выборов.

Кроме того, политик выступал за отмену санкций против России и за признание аннексированного Крыма российской территории.

Мауэр несколько раз ездил как в аннексированный Крым, так и неподконтрольные украинскому правительству территории Донбасса. Также он принимал участие в ток-шоу на российском телевидении.

Напомним, после ликвидации 31 августа «главы ДНР» Александра Захарченко в «республике» назначили проведение своих «выборов» на 11 ноября. Также в «ЛНР» на 11 ноября тоже назначили «выборы» «главы республики» и «народного совета».

На состоявшемся 6 ноября в Минске очередном заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе, РФ официально заявила, что признает результаты «выборов» в «Л-ДНР».

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