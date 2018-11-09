В «ЛНР» приехал «международный наблюдатель», судимый за фальсификацию выборов. Новости

В «ЛНР» приехал политик из Германии Андреас Маурер, которого местные СМИ называют «международным наблюдателем». Маурер заявляет, что приехал с визитом в связи с «выборами», передает «Громадське радіо».
А 11 июня этого года суд в Германии приговорил Андреаса Маурера к семи месяцам лишения свободы условно. Маурер, 48-летний председатель горсовета Квакенбрюка, стал одним из четырех представителей оппозиционной Левой партии, которых признали виновными в фальсификации выборов.
Кроме того, политик выступал за отмену санкций против России и за признание аннексированного Крыма российской территории.
Мауэр несколько раз ездил как в аннексированный Крым, так и неподконтрольные украинскому правительству территории Донбасса. Также он принимал участие в ток-шоу на российском телевидении.
Напомним, после ликвидации 31 августа «главы ДНР» Александра Захарченко в «республике» назначили проведение своих «выборов» на 11 ноября. Также в «ЛНР» на 11 ноября тоже назначили «выборы» «главы республики» и «народного совета».
На состоявшемся 6 ноября в Минске очередном заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе, РФ официально заявила, что признает результаты «выборов» в «Л-ДНР».
Читайте также:
- Выпросили: Сколько Россия потратила на «выборы» в «ДНР» и «ЛНР»
- Уже нарисовали: Итоги «выборов» в «ДНР» и «ЛНР» обнародовали в СБУ
- «Выборы» в «Л-ДНР»: Какая ответственность и что важно помнить гражданам
- Представители «ДНР» и «ЛНР» могут попасть в парламент Украины, – Черныш
- «Выборы» в «Л-ДНР»: Эксперт рассказал о тактике Кремля
- Кто есть кто на «выборах» в «ДНР» и «ЛНР»
- «Это не мы»: Марчук рассказал о последствиях «выборов» в «ДНР» и «ЛНР»
- Эксперт: То, что будет происходить 11 ноября на неподконтрольном Донбассе, – это растаптывание «Минска»
Комментарии