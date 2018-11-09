В Мариуполе пропал мужчина (Фото). Новости

Правоохранители Мариуполя (Донецкая обл.) разыскивают мужчину 1949 года рождения, которого родственники последний раз видели в мае этого года. Об этом сегодня, 9 ноября, сообщает пресс-служба полиции Мариуполя.

«Близкие ищут Савченко Павла Николаевича 21.06.1949 года рождения, которого в последний раз родные видели в мае 2018 года. 25 мая 2018 ушел из дома, и до настоящего времени его местонахождение не известно», – рассказали в полиции.

Фото: пресс-служба полиции Мариуполя

Приметы мужчины: рост 160 см, худощавого телосложения, сутулый, на лице усы и борода, волосы темные с проседью, на правой руке отсутствует большой палец.

«Если вы владеете какой-либо информацией о местонахождении пропавшего мужчины, просим сообщить об этом по телефонам: (096) 797 20 14, (095) 524 03 04 или 102», – добавили в полиции.