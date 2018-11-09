Волшебный толчок сзади: Гройсман рассказал о поддержке шахт. Новости

Министерство энергетики и угольной промышленности должно до конца года обеспечить стабильную работу угольной отрасли, а с 2019 года – перейти к активной модернизации шахт, запуску новых лав и наращиванию добычи угля. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 9 ноября, в Верховной Раде в ходе часа вопросов к правительству заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

«На прошлом заседании правительства мы приняли решение о выделении 500 млн грн для поддержки шахт и решение о создании Национальной угольной компании. Сейчас начнется этот процесс. Я считаю, что [профильное] министерство тормозило этот процесс, пришлось вмешаться в ситуацию и дать им волшебный толчок сзади. Они теперь начинают быстрее этим заниматься», – сказал он.

«Задача стоит – до конца года стабилизировать ситуацию в угольной отрасли. Фактически это обязательство должен выполнить министр [энергетики и угольной промышленности]. Мы будем помогать. В этом году мы закрыли 500 млн грн, в следующем дадим 2,6 млрд грн, но я хочу, чтоб они были направлены на закладку новых лав, на модернизацию. Этих средств для этого достаточно», – заявил Гройсман.

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