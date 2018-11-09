Из-за российской агрессии: В США заявили, что более 3 млн украинцев нуждаются в гуманитарной помощи. Новости

Российская агрессия на Донбассе привела к гуманитарному кризису в Украине, в связи с чем 3,4 миллиона граждан нуждаются в гуманитарной помощи. Об этом заявил и. о. заместителя главы миссии США при ОБСЕ Грегори Макрис, передает International Human Rights Community.

«В то время, как температура снижается и приближается зима, мы бы хотели привлечь внимание к тому, что созданный Россией конфликт в Украине превратился в гуманитарный кризис, масштабы которого континент не видел в течение поколения. По оценкам, 3,4 млн граждан Украины нуждаются в гуманитарной поддержке и защите, более 1,5 млн являются внутренне перемещенными лицами», – заявил он во время заседания Постоянного совета ОБСЕ в Вене.

Американский дипломат отметил, что в результате конфликта гибнут гражданские люди, независимо от того, на какой стороне «контактной линии» они находятся, какую религию исповедуют, на каком языке говорят и какие у них политические взгляды.

США призвали все стороны обеспечить пострадавшему от конфликта населению беспрепятственный доступ к гуманитарной помощи и государственным услугам, а также защитить их жизни.

Как сообщалось ранее, специальный представитель Государственного департамента Соединенных Штатов Америки по делам Украины Курт Волкер отмечает, что вмешательство Российской Федерации в дела Украины привело к тяжелому гуманитарному кризису на Донбассе.

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