Без принятия бюджета на 2019 год перерасчет пенсий невозможен, – Гройсман. Новости

Без принятия закона о государственном бюджете на 2019 год невозможно будет провести перерасчет пенсий и с 1 января повысить минимальные заработные платы. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 9 ноября, в Верховной Раде в ходе часа вопросов к правительству заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

«Вопрос очень важный – это принятие бюджета на 2019 год. Это персональная ответственность каждого депутата и члена правительства», – сказал он.

По его словам, от этого зависит, будут ли выполнены задачи по повышению минимальной зарплаты до 4 173 грн, а минимальной зарплаты военным – до 10 тыс. грн.

«С 1 января мы должны провести перерасчет пенсий военным пенсионерам. Этого нельзя сделать без утвержденного бюджета на 2019 год. А 1 марта мы должны провести массовый перерасчет пенсий 12 млн пенсионеров [других категорий]. И это тоже невозможно сделать без принятого бюджета», – заявил Гройсман.

Он добавил, что в проекте госбюджета на 2019 год учтены программы бесплатных лекарств и анализов, финансирования продолжения строительства дорог, запуск Фонда энергоэффективности и поддержка промышленности. «В случае непринятия закона о госбюджете может возникнуть тотальный кризис, обесценивание доходов граждан и много других проблем», – подчеркнул премьер-министр Украины.

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