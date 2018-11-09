Спасатели Донетчины получили новое оборудование (Фото). Новости

Спасатели Донетчины получили партию современного оборудования для реагирования на чрезвычайные события химического характера. Об этом сегодня, 9 ноября, сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области.

«В последние годы международные организации оказывают большую материальную помощь Главному управлению ГСЧС Украины в Донецкой области. Аварийно-спасательным отрядом специального назначения Главного управления ГСЧС Украины в Донецкой области было получено радиационное и химическое оборудование, а именно: изолирующие костюмы, легкие защитные костюмы, полнолицевые маски, фильтрующие коробки, а также приборы радиационной разведки и метеостанция. Благодаря современному оборудованию спасатели не только надежно защищены от воздействия опасных веществ, но и способны более эффективно и оперативно выполнять задачи по назначению», – рассказали в ГСЧС.

Также сообщается, что 8 ноября в Мариуполе состоялась тренировка группы радиационной, химической и биологической защиты. Спасатели тренировались ликвидировать последствия дорожно-транспортного происшествия, повлекшего утечку опасных веществ.

Фото: пресс-служба ГУ ГСЧС в Донецкой области

«Представители ГСЧС быстро и профессионально минимизировали угрозу для гражданского населения, после чего окончательно ликвидировали последствия чрезвычайного происшествия. Во время мероприятия использовались новейшие средства индивидуальной защиты органов дыхания и кожи, приборы радиационной и химической разведки, а также 2 бронированных разведывательно-дозорных машины. После окончания учений, участники отметили, что использование новейших технологий значительно облегчает выполнение задач по назначению и выразили слова искренней благодарности международным организациям за поддержку и сотрудничество», – рассказали в пресс-службе.