ЕС выделил € 50 млн Донбасса – на что пойдут деньги. Новости

Европейский комиссар по европейской политике соседства и переговоров о расширении Йоханнес Хан и постоянный представитель Программы развития ООН в Украине Асенефа Лубрани подписали соглашение о программе Евросоюза по поддержке востока Украины на 50 млн евро. Соответствующее соглашение стороны подписали сегодня, 9 ноября, в Киеве, передает «Интерфакс-Украина».

«Мне очень приятно быть здесь и подписать соглашение, которое имеет целью помочь людям на востоке. Мы подписали программу, которая поддержит будущее Восточной Украины», – сказал Хан во время мероприятия.

По его словам, эта программа поможет внутренне перемещенным лицам, университетам, которые выехали на подконтрольную власти Украины территорию, и предпринимателям.

Хан также выразил поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины.

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