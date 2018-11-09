Еврокомиссия не признает «выборы» в «Л-ДНР», – Хан. Новости

Еврокомиссия не признает «выборов», назначенных на 11 ноября на неподконтрольных правительству территориях на Востоке Украины. Об этом сегодня, 9 ноября, заявил европейский комиссар по Европейской политики соседства и переговоров о расширении Йоханнес Хан, сообщает «Укринформ».

«Как вы знаете, мы привержены Минскому процессу и уважаем все, что идет в русле Минского процесса. Но с точки зрения Минского процесса эти выборы не будут способствовать решению проблемы, и поэтому мы не подтверждаем и не признаем этих выборов», – сказал Хан.

Напомним, что 8 стран – членов Европейского Союза в ООН призвали власти Российской Федерации остановить подготовку к незаконным выборам на временно неподконтрольной украинской власти части Донбасса. Постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко заявил, что незаконные «выборы» на неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей могут стать отправной точкой новой вооруженной агрессии России.

В США назвали «выборы» на неподконтрольной украинскому правительству территории Донбасса «фарсом» и заявили, что жителям следует бойкотировать назначенные на 11 ноября незаконные «выборы» в «Л-ДНР», поскольку они не соответствуют ни Минским соглашениям, ни украинскому законодательству.

Как сообщалось ранее, после ликвидации 31 августа «главы ДНР» Александра Захарченко в «республике» назначили проведение своих «выборов» на 11 ноября. Также в «ЛНР» на 11 ноября тоже назначили «выборы» «главы республики» и «народного совета».

На состоявшемся 6 ноября в Минске очередном заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе, РФ официально заявила, что признает результаты «выборов» в «Л-ДНР».

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