Плагиат: В СБУ проанализировали доктрину Герасимова о гибридной войне. Новости

Российские военные в гибридной войне руководствуются доктриной командующего Генеральным штабом вооруженных сил РФ Валерия Герасимова, который ничего нового в стратегию России не привнес. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 9 ноября, в ходе брифинга в Киеве заявил глава Службы безопасности Украины Василий Грицак.

Он процитировал слова из выступления автора военной доктрины РФ: «Правила войны существенно изменились. Возросла роль невоенных способов достижения политических и стратегических целей, которые в ряде случаев по своей эффективности значительно превзошли силу оружия. Акцент используемых методов противоборства смещается в сторону широкого применения политических, экономических, информационных, гуманитарных и других невоенных мер, реализуемых с задействованием протестного потенциала населения».

«Все это дополняется военными мерами скрытого характера, в том числе реализацией мероприятий информационного противоборства и действиями сил специальных операций. Широкое распространение получили асимметричные действия, позволяющие нивелировать превосходство противника в вооруженной борьбе. К ним относится использование сил специальных операций и внутренней оппозиции для создания постоянно действующего фронта на всей территории противостоящего государства, а также информационное воздействие, формы и способы которого постоянно совершенствуются», – зачитал цитату Герасимова глава СБУ.

По его словам, Служба безопасности Украины изучила военную доктрину Герасимова. «Мы проанализировали эти материалы из выступления Герасимова, вернулись немного в ретроспективу и, на наш взгляд, это не что иное, как творчески переработанный плагиат материалов полковника Генерального штаба российской императорской армии, который долго жил в Аргентине, и еще в 1960 году, в конце свое жизни, написал концепцию "мятеж-война". Его зовут Евгений Месснер», – заявил Грицак.

«Он написал книгу "Мятеж – имя Третьей всемирной", а потом "Хочешь мира – победи мятеж-войну". Российские военные, идеологи "русского мира" учатся у тех старых офицеров российской армии, как можно максимально эффективно действовать на территории третьих стран или против своих, как они считают, врагов», – добавил глава СБУ.

Грицак также сообщил, что в Кремле уже подготовили соответствующие результаты голосований на «выборах» в «ДНР» и «ЛНР», в которых «победят» Денис Пушилин и Леонид Пасечник соответственно.

Напомним, после ликвидации 31 августа «главы ДНР» Александра Захарченко в «республике» назначили проведение своих «выборов» на 11 ноября. Также в «ЛНР» на 11 ноября тоже назначили «выборы» «главы республики» и «народного совета».

На состоявшемся 6 ноября в Минске очередном заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе, РФ официально заявила, что признает результаты «выборов» в «Л-ДНР».

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