Представителю ООН под Мариуполем рассказали об основном компоненте безопасности на востоке Украины (Фото). Новости

Сегодня, 9 ноября, командующий объединенных сил Сергей Наев провел рабочую встречу с президентом Парламентской ассамблеи НАТО Расой Юкнявичене и председателем Верховной Рады Украины Андреем Парубием. Мероприятие состоялось в рамках визита Юкнявичене в Украину для получения актуальной информации о ситуации в районе проведения операции Объединенных сил. Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

Как говорится в сообщении, Наев остановился на задачах, характере и особенностях операции Объединенных сил и обсудил с гостями ситуацию безопасности в регионе.

В ходе беседы командующий объединенных сил, в частности, подчеркнул, что мариупольское направление сегодня является «одним из важнейших в контексте создания предпосылок для противодействия российским оккупантам в их попытках усилить эскалацию на Азовском море».

Наев отметил, что основным компонентом гарантии мира и безопасности на востоке Украины были и остаются именно Объединенные силы.

Ранее сообщалось, что президент Парламентской Ассамблеи НАТО Раса Юкнявичене 9 ноября посетит зону проведения операции Объединенных сил.

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