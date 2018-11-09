МН17: Родственники жертв авиакатастрофы хотят, чтобы Путин искупил вину. Новости

Родственники жертв авиакатастрофы малайзийского Боинг-777 рейса MH17, который был сбит над Донецкой областью в 2014 году, обратились с просьбой к президенту США Дональду Трампу попробовать убедить Владимира Путина ответить на все их вопросы и искупить свою вину, передает «Укринформ» со ссылкой на письмо, которое обнародовал в социальной сети Томас Шансман, отец погибшего в авиакатастрофе парня.

«Мы, как родственники (погибших рейса MH17 – ред.), имеем право знать, что случилось с нашими родными. Мы призываем Вас помочь в нашем поиске правды. Президент Путин должен ответить, а мы имеем право услышать. Мы призываем Вас попробовать убедить его, что никогда не поздно искупить вину», – сказано в письме.

Кроме того, родственники указывают, что до сих пор не знают, какую именно роль сыграла Россия в авиакатастрофе, ведь Москва уже обнародовала несколько версий, которые со временем были опровергнуты фактами и доказательствами Международной следственной группы.

Как указано в письме, если Путин действительно хочет войти в историю РФ как выдающийся государственный деятель, то он должен понимать, что сокрытие деталей в серьезных преступлениях, таком как сбивание пассажирского самолета рейса MH17, не способствуют достижению его цели.

Напомним, малайзийский Боинг-777 рейса MH17 был сбит 17 июля 2014 года в районе пгт Первомайское (ранее – Снежнянский городской совет Донецкой области, сейчас – территория, подконтрольная «ДНР») с помощью зенитно-ракетного комплекса «Бук» из 53-й бригады ПВО ВС РФ, которая базируется в российском городе Курск.

В авиакатастрофе погибли 298 человек, находившиеся на борту, в том числе 80 детей. Больше всего среди погибших было граждан Нидерландов, Малайзии и Австралии. Австралия и Нидерланды обратились к России с призывом принять на себя государственную ответственность и сотрудничать с ними для обеспечения правосудия.

Ранее сообщалось, что Нидерланды решительно настроены привлечь к ответственности виновников катастрофы Боинг-777 рейса MH17.

Также в сентябре 2016 года Совместная следственная группа (JIT) объявила, что на основании неопровержимых доказательств установлено: самолет был сбит ракетой зенитно-ракетного комплекса «Бук» 9M38, запущенной с контролируемой пророссийскими боевиками территории на востоке Украины.

Кроме того, 24 мая Международная совместная следственная группа сообщила, что «Бук», с которого сбит самолет, принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО российских вооруженных сил, которая дислоцируется в Курске.

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