В СБУ рассказали о роли «выборов» в «ДНР» и «ЛНР» в планах Кремля. Новости

Проведение «выборов» в «ДНР» и «ЛНР» в планах Кремля занимает лишь малую часть сценария геополитической стратегии России. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 9 ноября, в ходе брифинга в Киеве заявил глава Службы безопасности Украины Василий Грицак.

«Эти бутафорские "выборы являются именно их сценарием, где продюсерами и режиссерами выступают представители администрации президента Российской Федерации, а рядовые жители оккупированного Донбасса – это даже не актеры, а, к сожалению, только статисты. Так было в 2014 году, так произойдет и в 2018-м», – сказал он.

По его словам, чтобы знать, какую роль играют «выборы» в «ДНР» и «ЛНР» в планах Кремля, нужно понимать стратегию России в целом по отношению к Украине. «Геополитическая цель России – восстановление ее статуса одного из крупнейших геополитических игроков в мире. Направления реализации – доминирование РФ на постсоветском пространстве, дезорганизация внешней и внутренней политики Евросоюза, нейтрализация влияния США в Евразийском регионе. Ключевая роль в этой стратегии отводится Украине», – заявил Грицак.

«Механизмы, которые использует при этом Россия – это военная агрессия и концепция "мягкой силы". Важно, что концепцией "мягкой силы" разработана доктрина гибридной войны. Основные положения этой доктрины озвучил командующий Генеральным штабом вооруженных сил РФ Герасимов на встрече с выпускниками академии Генштаба РФ в 2013 году… Концептуально доктрина Герасимова предусматривает соотношение невоенных и военных действий 4 к 1. Невоенных действий – 4 доли, военных – только 1 доля», – добавил он.

Грицак подчеркнул, что цель России – добиться невоенными методами управления Украиной. «Политическое и экономическое давление, санкции, блокада, формирование политической оппозиции, перевод экономики враждебной страны на военные рельсы, поиск способа урегулирования конфликта, изменение политического руководства страны и уже потом – проведение комплекса мероприятий по снижению напряженности в отношениях после смены политического руководства», – рассказал о методах действий РФ в отношении Украины глава СБУ.

Он также сообщил, что в Кремле уже подготовили соответствующие результаты голосований на «выборах» в «ДНР» и «ЛНР», в которых «победят» Денис Пушилин и Леонид Пасечник соответственно.

В СБУ также предупредили, что гражданам Украины, принимающим участие в организации и проведении «выборов» в «ДНР» и «ЛНР» грозит уголовная ответственность по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины.

Напомним, после ликвидации 31 августа «главы ДНР» Александра Захарченко в «республике» назначили проведение своих «выборов» на 11 ноября. Также в «ЛНР» на 11 ноября тоже назначили «выборы» «главы республики» и «народного совета».

На состоявшемся 6 ноября в Минске очередном заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе, РФ официально заявила, что признает результаты «выборов» в «Л-ДНР».

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