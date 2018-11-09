В Донецкой области полицейские находят каждый второй угнанный автомобиль. Новости

В течение 10 месяцев в Донецкой области, в том числе на временно неподконтрольной украинскому правительству территории, зарегистрировано 182 угона автомототранспорта. На сегодня раскрыто 86 таких преступлений, то есть каждый второй угон. Более сотни угонщиков привлечены к уголовной ответственности. Об этом сообщил оперуполномоченный уголовного розыска полиции Донецкой области Станислав Бондаренко.

Наибольшим «спросом» среди похитителей прифронтового региона пользуются автомобили советских марок и мопеды иностранного производства. Обычно старые «жигули» воруют, чтобы разобрать на детали, которые легко продать.

Так, в Мариуполе двое злоумышленников охотились на автомобили, оставленные на ночь под подъездом. Выбирали машины без сигнализации, взламывали отверткой – ни следов, ни свидетелей не было. Чтобы раскрыть преступление, оперативники установили всех лиц, которые могли находиться в этом квартале в это время, и проверили каждого, а это более 50 граждан. Подозреваемых задержали в их гараже во время перекрашивания похищенного ВАЗа. Авто возвращено владельцу.

Каждое четвертое сообщение о похищении автомобиля поступает в полицию Донецкой области от жителей временно неподконтрольной территории. С начала года зарегистрировано 38 угонов, совершенных там, в том числе – участниками незаконных вооруженных формирований.

Некоторые из них, несмотря на отсутствие доступа к месту совершения преступления, уже раскрыты. Так, установлены личности боевиков, которые в Донецке расстреляли мужчину и забрали его автомобиль. Двое оказались гражданами РФ, один – ранее судимый местный житель, всем заочно объявлено о подозрении.

Также в полиции рассказали, что угоны – не самый распространенный вид преступлений, где предметом является автотранспорт. Сегодня преступники предпочитают кражи из автомобилей, совмещенным с вандализмом и вымогательством. Похищают колеса, аккумуляторы, технику, деньги и документы. Только в Мариуполе таких случаев в среднем два в день. Бывает, что документы при этом цинично продают их же владельцам за суммы до 3 тысяч гривен. На сегодня удается раскрывать более 30% таких преступлений и возвращать гражданам их имущество.

Так, в Краматорске задержаны две группы «сканировщиков» – похитителей, которые взламывали престижные автомобили с помощью «электронной отмычки» и грабили. Участники одной группировки скрывались после «дел» на временно неподконтрольной территории. Другую группу, которую возглавлял бывший «смотрящий» за городом, удалось «взять», устроив засаду. Они не только забирали из авто все ценное, но и требовали у потерпевших деньги за возврат их документов.

В полиции рекомендуют не парковать автомобиль в неосвещенных местах, пользоваться стоянками с охраной. И отмечают, что обычная световая и звуковая сигнализация не остановит автоугонщика, но отпугивает вандалов и воров. Наиболее эффективна – комплексная система, когда используются одновременно несколько уровней защиты (механический, электронный).