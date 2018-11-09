Бывший спортсмен-рукопашник: В Краматорске полицейским сдался экс-участник НВФ. Новости

В полицию Краматорска (Донецкая обл.) добровольно сдался бывший участник незаконных вооруженных формирований (НВФ), который в 2104 году «руководил работой блокпоста». Об этом сегодня, 9 ноября, сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Донецкой области.

Как отмечается, 45-летний краматорчанин вступил в ряды НВФ в апреле 2014 года. Наемник «осуществлял контрольно-пропускной режим» на одном из блокпостов Краматорска. В его «обязанности» входил осмотр автотранспорта, проверка документов у водителей и пассажиров.

Мужчина быстро поднялся по «карьерной лестнице». Он стал «старшим блокпоста» и «организовывал дежурства» на объекте, а также проводил незаконную проверку граждан и транспорта.

«После освобождения города от боевиков, в июле 2014 года, злоумышленник переехал жить в другую область. А когда узнал о возможности освобождения от наказания, решил добровольно обратиться в полицию с сообщением о своем участии в НВФ», – говорится в сообщении.

Сейчас правоохранители проверяют деятельность экс-участника НВФ. После того, как будет доказано, что он не совершал тяжких преступлений, мужчина будет официально освобожден от уголовной ответственности и сможет вернуться к нормальной жизни.

В полиции также напомнили, что ч. 6 ст. 260 УК Украины гарантирует участникам НВФ освобождение от уголовной ответственности в случае добровольной сдачи правоохранительным органам.