В Лисичанске полиция забрала из семей 6 детей. Новости

Шестерых детей из двух семей временно изъяли сотрудники полиции в Лисичанске. Родителям дали время на исправление ситуации. Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Луганской области.

По словам правоохранителей, в полицию Лисичанска поступило сообщение от учительницы. Она рассказала, что после окончания уроков ее 8-летнего ученика никто из родителей не забрал из школы, и попросила правоохранителей посетить семью.

«Прибыв по месту жительства мальчика, а это было поздно вечером, полицейские увидели на улице еще двух мальчиков 6 и 4 лет. Выяснилось, что сожитель 29-летней матери выгнал детей на улицу и закрыл дверь в дом, чтобы дети не мешали им употреблять алкогольные напитки», – говорится в сообщении.

В тот же день правоохранители проверили еще одну семью в Лисичанске. Полицию там встретила 31-летняя женщина в нетрезвом состоянии. Вместе с ней проживают 15-летний пасынок, 11-летний сын и 6-летняя дочь. Отец детей недавно умер.

«В обоих случаях дети не имели элементарных гигиенических навыков, а в домах царила полная антисанитария, беспорядок и неубранный мусор. Родители не работали, не обеспечивали детей полноценным питанием», – подчеркнули в полиции.

Учитывая ситуацию в семьях, а также нетрезвое состояние родителей, сотрудники ювенальной превенции вместе со специалистами службы по делам детей решили временно изъять детей у родителей.

Сейчас решается вопрос о привлечении женщин к административной ответственности по ст. 184 «Неисполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей». Им предоставлено время на исправление ситуации

Дети находятся в Центре социально-психологической реабилитации, где пройдут обследование физического и психологического состояния.