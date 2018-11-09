«Российские уши»: Как готовят «выборы» в «ДНР» и «ЛНР» (Видео). Новости

В 2018 году Россия готовит проведение «выборов» в «ДНР» и «ЛНР» с помощью таких же технологий, которые использовала в 2014 году, и СБУ обладает доказательной базой этого. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 9 ноября, в ходе брифинга в Киеве заявил глава Службы безопасности Украины Василий Грицак.

Он продемонстрировал фрагменты телефонных разговоров, которые были перехвачены СБУ в рамках открытого уголовного производства по фактам проведения «выборов» в «ДНР» и «ЛНР» в 2014 году.

«Эти файлы – лишь небольшая часть доказательной базы, которая формируется СБУ, начиная с 2014 года. Эти материалы тщательно собираются, анализируются. Часть из них будет обязательно положена или уже положена в основы уголовных производств, которые потом будут рассматриваться украинскими судами, а часть из них – пойдет в международные суды, которыми будут подтверждены факты вмешательства РФ во внутренние дела Украины, а также факты финансирования терроризма на территории нашей страны», – заявил глава СБУ.

«Эти разговоры явно и ярко демонстрируют "российские уши" при приведении к власти в 2014 году лидеров псевдореспублик "ДНР" и "ЛНР". Также ярко демонстрирует непосредственную причастность России к организации и проведению "выборов" в "ДНР" и "ЛНР" вразрез с законодательством Украины и деятельность функционеров администрации президента РФ», – подчеркнул Грицак.

Разговор об обнародовании принятого в Кремле решения о проведении «выборов» в «Л / ДНР»:

Разговор по обсуждению вопросов подготовки и организации «избирательного процесса» в «ДНР»:

Разговор об организации Кремлем информационно-пропагандистского сопровождения «выборов» в «Л / ДНР»:

Разговор о непосредственно «ручном» управлении Кремлем всеми элементами «избирательного процесса» в «Л / ДНР»:

Разговор об определении результатов «выборов» в Кремле еще до проведения «голосования» в «Л /ДНР»:

Разговор об искусственном формировании Кремлем результатов «выборов» до проведения «голосования» в «Л /ДНР»:

Разговор о результатах «выборов» в «ДНР»:

Грицак сообщил, что в Кремле уже подготовили соответствующие результаты голосований на «выборах» в «ДНР» и «ЛНР», в которых 11 ноября этого года «победят» Денис Пушилин и Леонид Пасечник соответственно, а само проведение этих «голосований» в планах Кремля занимает лишь малую часть сценария геополитической стратегии России.

В СБУ также предупредили, что гражданам Украины, принимающим участие в организации и проведении «выборов» в «ДНР» и «ЛНР» грозит уголовная ответственность по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что после ликвидации 31 августа «главы ДНР» Александра Захарченко в «республике» назначили проведение своих «выборов» на 11 ноября. Также в «ЛНР» на 11 ноября тоже назначили «выборы» «главы республики» и «народного совета».

На состоявшемся 6 ноября в Минске очередном заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе, РФ официально заявила, что признает результаты «выборов» в «Л-ДНР».

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