Красный Крест направил на неподконтрольный Донбасс 30 тонн гуманитарного груза. Новости

Международный комитет Красного Креста направил (МККК) на неподконтрольную украинским властям территорию (НКТ) Донбасса 30 тонн гуманитарного груза. Об этом сегодня, 9 ноября, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.
«Через КПВВ "Новотроицкое" на временно оккупированную территорию Украины проследовало 3 грузовых автомобиля с гуманитарным грузом от Международного комитета Красного Креста. В общем оформлено 30 тонн груза», – говорится в сообщении.
Как ранее сообщалось, Международный комитет Красного Креста помог 30 учебным заведениям Донбасса стать более безопасными благодаря программе «Доступ к образованию».
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