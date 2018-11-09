На Луганщине просят харьковчан помочь в решении проблемы бездомных животных. Новости

В Луганской области для решения проблемы регуляции численности бездомных животных планируют привлечь харьковское коммунальное предприятие «Центр обращения с животными» и общественную организацию «Зооконтроль». Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель руководителя Луганской областной военно-гражданской администрации Юрий Клименко.
Он подчеркнул, что в области не зарегистрировано ни одного приюта для бродячих животных. И эта работа на местных уровнях не является системной.
«Поэтому привлекаем к ее решению харьковское КП «Центр обращения с животными» и общественную организацию «Зооконтоль» для проведения стерилизации и прививки против бешенства», – написал он.
Напомним, ранее Клименко сообщил, что в Луганской области численность диких хищников и одичалых животных за последние три года увеличилась почти в четыре раза
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