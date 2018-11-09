СБУ: Двенадцати «руководителям управления исполнения наказаний ЛНР» объявлено о подозрении. Новости

На Луганщине заочно объявлено о подозрении 12-ти «руководителям управления исполнения наказаний ЛНР». Об этом сегодня, 9 ноября, сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины (СБУ).

«По материалам Службы безопасности Украины заочно объявлено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины двенадцати руководителям так называемого управления исполнения наказаний террористической организации "ЛНР"», – говорится в сообщении.

Как отмечается, в целом сотрудники СБУ установили почти полторы тысячи лиц, причастных к функционированию пенитенциарной системы незаконных вооруженных формирований (НВФ) «ЛНР».

По информации спецслужбы на временно оккупированной территории Луганской области несколько тысяч человек содержатся в захваченных боевиками исправительных учреждениях в нечеловеческих условиях. Они лишены медицинской и правовой помощи, подвергаются физическим и моральным издевательствам.

В частности, в СБУ обратился бывший заключенный, прибывший на подконтрольную украинской власти территорию после отбывания наказания в исправительных колониях на неподконтрольной территории Славяносербского района (Луганская обл.). По его словам, заключенных избивали, стреляли из автоматов над головами. В знак протеста осужденные несколько раз срывали флаг «ЛНР» и поднимали над колонией национальный флаг Украины.

«Служба безопасности Украины продолжает документировать противоправную деятельность представителей террористической организации "ЛНР" для привлечения виновных лиц к уголовной ответственности», – подчеркнули в ведомстве.