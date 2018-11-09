Полиция выпустила на дороги Украины «автобус-призрак» (Фото). Новости

Национальная полиция пустила на улицы Украины «неуправляемый автобус-привидение». Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

Отмечается, что это совместный проект с консультативной миссией ЕС. Его цель – привлечь внимание водителей и пешеходов к проблеме безопасности дорожного движения. «Неуправляемый автобус» будет путешествовать по стране в поисках лучшего водителя.

Запуск «автобуса-призрака» является вторым этапом социального проекта «Управляй», стартовавшего в прошлом году. Он был запущен Национальной полиции и Консультативной миссией Европейского союза для того, чтобы привлечь внимание водителей и пешеходов к безопасности дорожного движения. Автобус специально оборудован таким образом, чтобы создавалось впечатление, будто за рулем никого нет.

Заместитель Председателя Нацполиции – руководитель патрульной полиции Украины Александр Фацевич отметил, что «автобус-призрак» является ярким и нестандартным проектом. Именно с его помощью полиция хочет обратиться ко всем участникам дорожного движения с просьбой быть ответственными и соблюдать Правила дорожного движения.

«К сожалению, с начала года на дорогах нашей страны произошло более 122 тысяч дорожно-транспортных происшествий. Почти 20 000 – с пострадавшими. И хотя по сравнению с прошлым годом количество ДТП уменьшилось на 10%, эта проблема остается приоритетной для полиции превенции. Ведь мы говорим о жизни и здоровье людей», – сказал Фацевич.

Он добавил, что всего с начала года полиция обнаружила более 800 000 фактов превышения установленных ограничений скорости движения. Кроме того, полиция обнаружила 94,5 тысячи фактов управления транспортом в состоянии опьянения.

«Этот автобус будет путешествовать по городам страны для того, чтобы показать, что иногда водители бывают безответственными. Если человек сел за руль или просто идет вдоль дороги, он должен думать о последствиях действий. Мы считаем, что такое наказание, как штрафы, должны быть последним рычагом влияния на водителя», – отметил заместитель председателя Нацполиции.

Заместитель Председателя КМЕС Фредрик Весслау отметил, что «автобус-призрак» отправляется дорогами Украины искать лучших водителей.

«Изменения начинаются с того, чтобы каждый из нас начал принимать правильные решения. Именно с такой идеей, путешествуя Украиной, «автобус-призрак» будет искать тех, кто вдохновляет нас быть лучшими водителями. Автобус будет останавливаться в разных городах Украины, чтобы встретиться с «героями дорог» – простыми украинцами, которые, благодаря ответственному вождению, является настоящим примером для подражания для каждого из нас», – сказал Фредрик Весслау.