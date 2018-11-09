Вел себя нервно: На блокпосту Донетчины задержали участника НВФ «ЛНР» . Новости

На блокпосту возле села Бугас (Волновахский р-н, Донецкая обл.) сегодня, 9 ноября, военнослужащие Нацгвардии задержали участника незаконных вооруженных формирований (НВФ) «ЛНР». Об этом сообщает пресс-центр операции объединенных сил (ООС).

«Во время несения службы на блокпосту возле села Бугас Волновахского района, военнослужащие Национальной гвардии Украины из состава Объединенных сил остановили автомобиль Toyota Corolla с гражданскими номерами Луганской области», – говорится в сообщении.

Как подчеркивается, пассажир авто сразу привлек внимание военнослужащих – вел себя нервно и отвечал короткими фразами. Мужчину проверили по базе Национальной полиции. В результате оказалось, что он причастен к НВФ «ЛНР».

Мужчина был задержан и передан в местный участок полиции для дальнейшего выяснения обстоятельств.