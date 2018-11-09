В Донецке здание обстреляли из огнемета. Новости

В Донецке здание обстреляли из огнемета

ДН

09.11.18 20:06dnews.dn.uaНовости

Фото из открытых источников

Сегодня, 9 ноября, во временно неподконтрольном украинскому правительству Донецке здание по ул. Розы Люксембург, 54 обстреляли из огнемета «Шмель». Об этом местные жители сообщают в социальных сетях.

Отмечается, что инцидент произошел в 18:30. Во время выстрела здание было пустым. Пострадавших нет.

Сейчас место происшествия оцеплено «силовиками».

  • Fisher: «На СБУ шото бахнуло и сирены завыли. Пока без подробностей»;
  • Галина: «На станции переливания сигналки сработали»;
  • Ангел: «Пересечение Щорса и Мира»;
  • Галина: «Роза и Мира подпрыгнули. Потом видели машины с мигалками, которые выезжали с нашего двора (от Республиканского) на проспект Мира»;
  • Алена: «К выборам готовятся»;
    Ева: «Хорошо что без жертв! Возможно, провокация перед выборами»;
    Федор: «2Гис подсказывает, что по этому адресу находится Академия наук».

Комментарии

Загрузка...