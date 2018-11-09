В Донецке здание обстреляли из огнемета. Новости

Сегодня, 9 ноября, во временно неподконтрольном украинскому правительству Донецке здание по ул. Розы Люксембург, 54 обстреляли из огнемета «Шмель». Об этом местные жители сообщают в социальных сетях.

Отмечается, что инцидент произошел в 18:30. Во время выстрела здание было пустым. Пострадавших нет.

Сейчас место происшествия оцеплено «силовиками».