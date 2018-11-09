Эксперт назвал основную причину проведения «выборов» в «Л-ДНР». Новости

Незаконные вооруженные формирования (НВФ) на неподконтрольных территориях Донбасса, скорее всего, подтягивают технику, поскольку предполагают, что Украина для срыва псевдовыборов в «Л-ДНР», может начать наступление. Это не так, но в РФ мыслят по своим шаблонам. Такое мнение высказал эксперт Международного института демократий Евгений Дикий, передает «Слово и Дело».

«Эскалации со стороны РФ не будет, потому что они ждут наших выборов. Они надеются взять не часть Украины, а всю страну. Поэтому, как минимум до президентских, а, может, и до парламентских выборов с их стороны военного наступления ждать не стоит. Просто потому, что преобладает другая стратегия», – отметил Дикий.

По его словам, в случае, если Украина выберет адекватную украинскую власть, в Кремле это поймут и тогда могут перейти к военным методам.

«Стягивание техники сейчас – это наложение на нас своих представлений. Они считают, что Украина может попробовать ради срыва этих фейковых выборов начать наступление», – уточнил Дикий.

Эксперт считает, что наказать отдельно за псевдовыборы РФ не удастся, но это будет очень важный аргумент для того, чтобы сохранить те санкции, которые уже есть.

Он напомнил, что Италия выступает за смягчением и постепенное снятие санкций с РФ. «Псевдовыборы в ОРДЛО – хороший аргумент для тех, кто категорически против смягчения санкций на тот момент, когда будет решаться вопрос об их продлении», – подчеркнул специалист.

Кроме того, Дикий считает, что в РФ делают нам замечательный подарок. «Возможно, они готовят его для себя. Однако суть в том, что псевдовыборы противоречат Минским договоренностям. "Минск" зашел в тупик. Вариантов разблокировать его нет, процесс обречен, он стал чемоданом без ручки. Ни мы, ни РФ не можем себе позволить первыми объявить о выходе из Минского процесса», – разъяснил эксперт.

Он добавил, что все давно понимают, что процесс бесперспективный, но никто не может взять и объявить об этом. Все должны повторять, что «Минск» продолжается.

«Эти псевдовыборы противоречат Минским договоренностям, и наши западные союзники будут иметь полное право спросить, какой может быть "Минск" после этих выборов? Возможно, РФ готовит для себя такой вариант, чтобы включить в процесс новых переговорщиков, Украина заявит, что диалог с ними вести не будет, а потом РФ заявит, что Украина срывает "Минск". Это может быть одной из причин, почему вообще эти псевдовыборы устроили», – уточнил Дикий.

Но, по его мнению, все же более реалистичен другой вариант. Многих уже давно «зачистили», от всех наиболее известных персонажей не осталось и следа, поэтому нужно хотя бы для своих избирателей как-то легализовать тех, кого они ставят сейчас.

«Формат для легализации – псевдовыборы. Скорее всего, это основная причина, для чего они это делают», – резюмировал эксперт.

Как ранее сообщалось, постпред США в ООН заявил, что запланированные на 11 ноября незаконные «выборы» в «ДНР» и «ЛНР» Россия использует для собственных целей.

Напомним, что 8 стран – членов Европейского Союза в ООН призвали власти Российской Федерации остановить подготовку к незаконным выборам на временно неподконтрольной украинской власти части Донбасса. Постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко заявил, что незаконные «выборы» на неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей могут стать отправной точкой новой вооруженной агрессии России.

«И. о. глав Л-ДНР» Денис Пушилин и Леонид Пасечник заявили, что обсуждение в Совете Безопасности ООН запланированных на 11 ноября «выборов» на Донбассе без участия представителей «Л-ДНР» «некорректно и необъективно».

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