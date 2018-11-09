Ничего не изменилось: В СБУ рассказали о встрече Суркова и Пушилина. Новости

В «ДНР» и «ЛНР» тактика работы кураторов Кремля не изменилась, изменились «марионетки». Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 9 ноября, в ходе брифинга в Киеве заявил глава Службы безопасности Украины Василий Грицак.

«Ничего не изменилось с 2014 года. Даже действующие лица, которых мы наблюдаем, почти одни и те же с некоторыми исключениями. Поменялись некоторые кураторы», – сказал он.

«Власть Кремля уже назначила новых марионеток, которые, вроде бы, и не имеют крови на руках. Таким образом россияне пытаются максимально способствовать легализации террористических группировок и представить их "глав", как равных, для того, чтобы потом посадить за стол переговоров и договариваться о мире в этом регионе на выгодных России условиях», – продолжил Грицак.

По его словам, у СБУ есть оперативные данные, что именно с таким планом помощник президента России Владислав Сурков ознакомил «врио главы ДНР» Дениса Пушилина во время их встречи в начале октября этого года в Москве. «Сурков гарантировал Пушилину, что и в дальнейшем будет поддерживать его в этом процессе. Договорились о дополнительном финансировании», – отметил глава СБУ.

Он сообщил, что в Кремле уже подготовили соответствующие результаты «выборов» в «ДНР» и «ЛНР», в которых 11 ноября этого года «победят» Денис Пушилин и Леонид Пасечник соответственно, а само проведение этих «голосований» в планах Кремля занимает лишь малую часть сценария геополитической стратегии России.

В СБУ также предупредили, что гражданам, принимающим участие в организации и проведении «выборов» в «ДНР» и «ЛНР» грозит уголовная ответственность по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины.

Напомним, после ликвидации 31 августа «главы ДНР» Александра Захарченко в «республике» назначили проведение своих «выборов» на 11 ноября. Также в «ЛНР» на 11 ноября тоже назначили «выборы» «главы республики» и «народного совета».

На состоявшемся 6 ноября в Минске очередном заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе, РФ официально заявила, что признает результаты «выборов» в «Л-ДНР».

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