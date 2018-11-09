В Покровске исчерпали годовой лимит средств по программе «Доступные лекарства». Новости

В Покровске (Донецкая обл.) уже исчерпан годовой лимит средств, выделенных по программе «Доступные лекарства». Об этом сегодня, 9 ноября, сообщил главврач Покровской ЦРБ Сергей Шутько.

«Если в прошлом году в Покровске не были в полном объеме использованы денежные средства, выделенные государством на компенсацию приобретения лекарственных препаратов по программе «Доступные лекарства», то по состоянию на ноябрь 2018-го лимит уже исчерпан. Люди поняли, что программа действительно работает, и по ней можно приобретать жизненно необходимые препараты с полной компенсацией или существенной скидкой», – сказал он.

Главврач добавил, что подобная ситуация сложилась во всей Донецкой области и Украине в целом, а также предупредил о возможных конфликтных ситуациях: когда пациент будет просить выписать рецепт на включенные в программу лекарства, а врач не сможет этого сделать, зная об отсутствии финансирования.

По словам Сергея Шутько, ситуация еще может измениться до конца текущего года, если из госбюджета будут выделены дополнительные средства.

Напомним, что по правительственной программе «Доступные лекарства» теперь доступно 59 бесплатных препаратов. Всего новый перечень препаратов содержит 261 торговое название, что на 22 препарата больше, чем в прошлом реестре.

Как сообщалось ранее, в Украине с апреля 2017 года, когда начала работать программа «Доступные лекарства», украинцы получили лекарства по более чем 26,5 млн рецептов. В этом году спрос на «Доступные лекарства» вырос на 30%.

Источник: ТК «Орбита»

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