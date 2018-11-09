Их спасали из-под завалов дома: Как выживают супруги Волох из Новолуганского (Видео). Новости

Пожилые супруги Волох из Новолуганского (Донецкая обл.) теперь называют себя бездомными. Их жилье год назад было уничтожено снарядом «Града». Сначала они жили в больнице, сейчас пока живут у родственников. Мужчина до сих пор прикован к постели.

Дом восьмидесятилетних Валентины и Сергея Волох был разрушен снарядом во время обстрела.

В момент взрыва хозяева были в дальней комнате. Это их и спасло. Однако, они получили ранения. «У меня раны на голове были, кровь бежала», – говорит Валентина.

Из-под завалов их доставали соседи и родственники. Когда пришли в себя, стало понятно, что возвращаться некуда. В больнице они снова попали под обстрел. После выписки поселились в квартире родственников.

После ранений Сергей Федорович не встает с постели. Его ноги раздавили бетонные глыбы. «Я в гипсе – кости не срастаются, годы уже ведь не малые», – говорит мужчина.

Валентина ухаживает за разбитым домом, чтобы мародеры не забрали последнее имущество. Сердце женщины разрывается от того, что она видит груду камней вместо дома. «Вот скоро год уже как мы бедствуем – бездомные», – делится женщина.

Они находят силы жить дальше – потому что держатся вместе. «Мы уже больше 50 лет вместе, понимаете, мы уже как одно целое», – говорит мужчина.

Пенсионеры экономят на всем, чтобы собрать деньги на лечение. Верят, что Сергей Федорович сможет когда-нибудь снова встать на ноги. «Мы каждый месяц тратим полпенсии на лекарства», – говорит Валентина.

Однако, супруги регулярно получают гуманитарную помощь Рината Ахметова. Без поддержки продуктами им было бы сложно выжить. «Маслице есть, сахарок есть, горох – я люблю гороховый суп, крупы, вермишель – это очень большая помощь», – отмечает пенсионер.

С начала боевых действий на Донбассе Фонд Ахметова поддерживает пожилых, людей с инвалидностью, многодетные семьи, детей. Такая помощь спасла более миллиона жизней.

В сборнике стихов, которые Сергей Федорович составлял 15 лет, 160 произведений. Но строки о том, как на Донбасс вернулся мир, еще не написаны.

Источник: ТК «Донбасс»