По новейшим технологиям: На термомодернизацию школ в Дружковке потратят 31 млн гривен (Видео). Новости

В Дружковке (Донецкая обл.) на термомодернизацию трех учебных заведений планируют потратить 31 млн грн. Всего в городе энергоэффективными планируют сделать 15 объектов.

Модернизацию по новейшим технологиям проводят сразу в трех учебных заведениях Дружковки. Так, сейчас идет ремонт Дружковской гимназии.

По словам директора подрядной компании Сергея Карпцова, здесь утепляют фундамент и чердак. «Замену окон сделали, полностью заменили отопление, ну и заканчиваем крышу и часть фасада», – говорит подрядчик.

Такие работы необходимы, чтобы уменьшить расход тепла. Радиаторные батареи оборудуют специальными термоголовками, которыми можно регулировать температуру вручную, или запрограммировать автоматический режим.

Также в одной из школ установили два твердотопливных котла. Как рассказывает директор СОШ № 8 Александр Михеев, благодаря этому в помещении значительно теплее. «Отопление вынуждены были включить только 7 числа. До этого минимальная температура в классах была 19 градусов, несмотря на то, что на улице было уже –5», – подчеркнул директор.

Проект по энергосбережению в школах удалось реализовать благодаря деньгам Фонда регионального развития. А также – гранту от Северной экологической финансовой корпорации «Нефко».

Мэр Дружковки Валерий Гнатенко уверен, что такая модернизация важна не только для города.

«Энергосбережение – очень важный вопрос и для нашего города и в целом для всего государства. Особенно в том, что касается газового направления. И в разработках почти всех проектов мы пошли на термосанацию всех зданий. По нашим итогам, мы рассчитываем на почти 50 процентов сохранения средств», – отметил Гнатенко.

Термомодернизация трех школ обойдется в 31 млн грн. Энергоэффективными в городе планируют сделать 15 объектов.

Источник: ТК «Донбасс»