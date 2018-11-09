Урбан-парк: В Лисичанске появился центр уличной культуры (Видео). Новости

В Лисичанске (Луганская обл.) здание разрушенного кинотеатра превратили в новый урбан-парк «Дружба». В пространстве молодежного досуга есть место для 25 видов уличной культуры. Ремонт обошелся инвесторам в 850 тыс. гривен.

В новом многофункциональном урбан-центре есть трасса для паркура, зал брейк-данса, хаб, скейт-парк, и 2 площадки для фестивалей и образовательных проектов. Он рассчитан на 25 видов уличной культуры.

По словам райдера Романа Литвиненко, который увлекается трюками на велосипеде более трех лет, впервые с таким спортом он познакомился во время путешествия в Татарстан.

«Я просто поехал с родителями в другой город к родственникам, там был скейт-парк. Там катались люди моего возраста. Я просто с ними познакомился, мне подсказали, где купить велосипед подешевле. Купил мой первый велосипед за 300 гривен, потом его продал и купил хороший. И сейчас продолжаю кататься», – говорит Роман.

Как рассказывают увлеченные ребята, «Бе Эм Икс» или велосипедный мотокросс – это занятие экстремальное, а еще – недешевое. Кроме профессионального байка, который стоит около 15 тыс. грн, нужно место для тренировок. Раньше райдеры занимались на улице, а зимой тренировки прекращали. В этом году отказываться от спорта не придется – в новом крытом урбан-парке есть все необходимые условия.

Как подчеркнул райдер Андрей Харковский, здесь он совершенствует собственные навыки и тренирует новичков.

«У меня просто не было рядом таких людей, которые могли бы подсказать, как это правильно делать. Смотрел видеоуроки, а по ним не расскажут, как это все правильно сделать. Теперь же могу спокойно научить трюкам. Могу обучать этому детей, чтоб они шли к этому не 3 года, как я, а лишь год», – пояснил Андрей.

В урбан-центре можно заняться катанием на велосипедах, роликах или скейтах, воркаутом, паркуром, брейк-дансом, футболом или баскетбольным фри-стайлом.

Как отметил координатор проекта «Молодежный центр "Дружба "» Максим Трунов, создание такого парка в Лисичанске профинансировал международный партнер. Ремонт обошелся в 850 тыс. грн.

«На эти деньги сделан ремонт, разработка дизайна, строительство фигур, организация туалета, которого именно в этой части помещения не было», – рассказал координатор проекта.

Создали центр урбан-культур «Дружба» в заброшенном помещении кинотеатра. Преобразование старого здания продолжается и сейчас. В дальнейшем здесь появится скалолазная стенка.

Источник: ТК «Донбасс»