В Мариуполе с начала отопительного сезона субсидии не получат 4 тыс. человек (Видео). Новости

В Мариуполе (Донецкая обл.) начался отопительный сезон, но не все к нему готовы. Многие жители, которые имели субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг в течение длительного времени, сейчас ее не получили. После перерасчета, с начала этого отопительного сезона не получат субсидию около 4 тыс. человек.

Так, Нина Денисенко получала субсидию около 4-х лет. Но в данный момент государственной помощи ее лишили, поскольку ее муж прописан и живет в Киевской области, но супруги не разведены. Из-за больших очередей, к специалисту женщина попала только сейчас. Поэтому, социальную поддержку получит только в декабре. Однако, как рассказывает женщина, за отопление нужно платить уже сейчас.

«Теперь каждый сезон надо справки носить. У меня пенсия 1 680 гривен, а стоимость отопления у нас зимой доходит до 1 900 – 1 800 гривен. Ну вот, делайте выводы, нужна мне субсидия или не нужна», – говорит Нина Георгиевна.

Из-за путаницы с теплосетью в этом году не начислили субсидию и Анатолию Сарницкому. Пенсионер жалуется, что для него теперь – это большие хлопоты.

«Как мне сказали, заполнил декларацию заново. Подал эту справку, и теперь каждую неделю или полторы прихожу, а у них то зависает компьютер, то ломается. Мне говорят – не ходи, ждите», – делится пожилой мужчина.

Как рассказал директор департамента социальной защиты населения Мариуполя Андрей Ремпель, с начала отопительного сезона, после перерасчета, не получат субсидию 4 тыс. человек. Причины разные: изменение статуса, некорректная информация или отсутствие ID-карты у членов семьи, достигших 14 лет.

«Это может быть задолженность по коммунальным платежам, это может быть несоответствие ИНН, указанного в заявление декларации, поскольку повторно проходит проверка. Возможно изменились паспортные данные», – пояснил Андрей Ремпель.

Также он отметил, что если по какой-то причине субсидию не назначили, надо обращаться в департамент социальной защиты населения.

Источник: ТК «Сигма»