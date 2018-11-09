Обстрелы Марьинки и Красногоровки: Спасатели восстановили 131 дом . Новости

В Марьинке и Красногоровке (Донецкая обл.) спасатели восстанавливают поврежденное в результате артиллерийских обстрелов жилье. Уже завершен ремонт 131 дома. Об этом сегодня, 9 ноября, сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Донецкой области.

Так, в течение 8 ноября работы проводились по 4 адресам на ул. Белинского, Центральная (г. Красногоровка) и ул. Шахтерская, Каштановая (г.. Марьинка).

Бойцы ГСЧС установили 44 листа шифера, 40 кв. м рубероида, 40 кв. м доски и 8 м погонных бруса.

Кроме того, спасатели демонтировали 88 листов шифера, 40 кв. м рубероида и 20 м погонных досок.

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